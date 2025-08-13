Inscription
#Roman francophone

Fiction VS Reality

Océane Ghanem, Jenn Guerrieri

ActuaLitté
Juliett Bowell mène une double vie : star anonyme de l'écriture la nuit... et rat de bibliothèque paralysé par une timidité maladive la journée ! Lors de sa rentrée à l'université de Miami, elle sait qu'elle n'a aucune chance d'intégrer le cercle très fermé de l'élite populaire. Trop discrète pour se faire remarquer, pas assez sûre d'elle, elle se laisse embarquer par son ami d'enfance dans une fraternité un peu particulière. Leur nom ? Les Losers. Et elle doit reconnaître qu'il est plutôt approprié. Toutefois, à leurs côtés, elle découvre que la vie étudiante peut être pleine de surprises, de rires et de larmes. Et peut-être même d'amour ? Car l'un de ses membres, le beau et ténébreux Isaïah Bloom, qui ne semble pas du tout y être à sa place, l'intrigue autant qu'il l'agace. Une nouvelle aventure s'offre à elle, et elle est déterminée à la vivre à fond. Quand bien même la guerre qui oppose toutes les maisons du campus risque de mettre à mal leur joyeuse petite bande. POUR UNE FOIS, LA REALITE SERA-T-ELLE A LA HAUTEUR DES FICTIONS QU'ELLE ECRIT ?

Par Océane Ghanem, Jenn Guerrieri
Chez Hugo et Compagnie

Auteur

Océane Ghanem, Jenn Guerrieri

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Fiction VS Reality

Océane Ghanem, Jenn Guerrieri

Paru le 13/08/2025

448 pages

Hugo et Compagnie

18,00 €

ActuaLitté
9782755678253
