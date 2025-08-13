Orthophonie et maladie d'Alzheimer aborde un sujet crucial dans le domaine de la communication et du langage. Ce livre répond à une nécessité grandissante d'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs proches en apportant des connaissances approfondies et des outils pratiques pour les orthophonistes. A travers une exploration rigoureuse il vise à enrichir la compréhension de cette maladie et à améliorer la qualité des interventions orthophoniques. La table des matières est structurée pour guider le lecteur à travers différents aspects de la maladie d'Alzheimer. Le premier chapitre permet de poser les bases en expliquant la maladie suivi par les méthodes de diagnostic orthophonique. Les chapitres suivants se concentrent sur la prise en charge et la guidance pour les aidants avant d'aborder l'importance de la collaboration interdisciplinaire. Enfin des études de cas illustrent de manière concrète les enjeux et les stratégies d'intervention. Orthophonie et maladie d'Alzheimer est un ouvrage indispensable pour les orthophonistes professionnels et les étudiants. En proposant des stratégies pour le diagnostic et l'intervention ce livre les prépare à faire face aux défis posés par la maladie d'Alzheimer et à améliorer significativement la prise en charge des patients. Une ressource précieuse pour quiconque s'engage dans cette voie. Alexandra Lacampagne-Hamidon est orthophoniste à la Maison de santé de Tourbes.