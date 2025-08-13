Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Orthophonie et maladie d'Alzheimer

Alexandra Lacampagne Hamidon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Orthophonie et maladie d'Alzheimer aborde un sujet crucial dans le domaine de la communication et du langage. Ce livre répond à une nécessité grandissante d'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs proches en apportant des connaissances approfondies et des outils pratiques pour les orthophonistes. A travers une exploration rigoureuse il vise à enrichir la compréhension de cette maladie et à améliorer la qualité des interventions orthophoniques. La table des matières est structurée pour guider le lecteur à travers différents aspects de la maladie d'Alzheimer. Le premier chapitre permet de poser les bases en expliquant la maladie suivi par les méthodes de diagnostic orthophonique. Les chapitres suivants se concentrent sur la prise en charge et la guidance pour les aidants avant d'aborder l'importance de la collaboration interdisciplinaire. Enfin des études de cas illustrent de manière concrète les enjeux et les stratégies d'intervention. Orthophonie et maladie d'Alzheimer est un ouvrage indispensable pour les orthophonistes professionnels et les étudiants. En proposant des stratégies pour le diagnostic et l'intervention ce livre les prépare à faire face aux défis posés par la maladie d'Alzheimer et à améliorer significativement la prise en charge des patients. Une ressource précieuse pour quiconque s'engage dans cette voie. Alexandra Lacampagne-Hamidon est orthophoniste à la Maison de santé de Tourbes.

Par Alexandra Lacampagne Hamidon
Chez Elsevier Masson

|

Auteur

Alexandra Lacampagne Hamidon

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Orthophonie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Orthophonie et maladie d'Alzheimer par Alexandra Lacampagne Hamidon

Commenter ce livre

 

Orthophonie et maladie d'Alzheimer

Alexandra Lacampagne Hamidon

Paru le 13/08/2025

128 pages

Elsevier Masson

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782294789106
9782294789106
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.