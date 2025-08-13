Ecoute les animaux de la jungle

Un livre sonore exotique de 5 puces pour découvrir les sons des animaux emblématiques de la jungle amazonienne : le toucan, le singe araignée, le paresseux, la dendrobate bleue (grenouille) et le jaguar. Chaque cri d'animal est intégré dans une ambiance sonore naturelle et authentique : le piaillement des toucans gourmands et le cri des singes malicieux se mêlent aux bruits de la nature, le son du paresseux et le rugissement du jaguar aux chants des oiseaux, le coassement de la grenouille au bruit de l'eau... Le tout-petit pourra ainsi découvrir les animaux sauvages en liberté dans leur environnement naturel.