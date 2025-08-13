Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

Ecoute les animaux de la jungle

Alexandra Huard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre sonore exotique de 5 puces pour découvrir les sons des animaux emblématiques de la jungle amazonienne : le toucan, le singe araignée, le paresseux, la dendrobate bleue (grenouille) et le jaguar. Chaque cri d'animal est intégré dans une ambiance sonore naturelle et authentique : le piaillement des toucans gourmands et le cri des singes malicieux se mêlent aux bruits de la nature, le son du paresseux et le rugissement du jaguar aux chants des oiseaux, le coassement de la grenouille au bruit de l'eau... Le tout-petit pourra ainsi découvrir les animaux sauvages en liberté dans leur environnement naturel.

Par Alexandra Huard
Chez Editions Didier

|

Auteur

Alexandra Huard

Editeur

Editions Didier

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ecoute les animaux de la jungle par Alexandra Huard

Commenter ce livre

 

Ecoute les animaux de la jungle

Alexandra Huard

Paru le 13/08/2025

14 pages

Editions Didier

12,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782278129737
9782278129737
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.