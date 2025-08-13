Aide-soignant - Entrée en IFAS

Un ouvrage spécialement dédié à tous ceux qui visent l'intégration en institut de formation d'aides-soignants (IFAS) Votre coach pour intégrer la formation d'aide-soignant en IFAS ! > Un coaching renforcé avec témoignages de formateurs et de candidats ayant réussi leur sélection en IFAS. > Tous les conseils de formateurs et de membres du jury pour préparer son dossier et les points clés pour se démarquer > Une méthodologie renforcée par des entraînements guidés pour rédiger son CV, sa lettre de motivation et mettre en valeur son parcours scolaire et/ou professionnel. > Une méthodologie détaillée pour réussir l'épreuve orale d'admission > Toutes les connaissances indispensables à maitriser sur les thèmes de culture sanitaire et sociale synthétisées en fiches > Les + Foucher : - Des vidéos d'entretiens avec le jury pour parfaire sa préparation - 16 planches anatomiques tout en couleurs pour consolider ses connaissances en biologie. - 100 QCM interactifs pour tester ses connaissances !