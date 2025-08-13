Dessins trop faciles

40 dessins faciles à représenter à partir de formes simples et en quelques coups de crayon ! Des étapes claires, toutes en images et faciles à suivre, pour terminer avec le modèle final en couleurs. Parfait pour devenir un champion du dessin et épater ses amis ! Tous les pas-à-pas de la célèbre collection Simplissime rassemblés dans des livres souples, moins chers, et toujours aussi simples ! Composé des titres : 100 leçons de dessin les + faciles du monde et 100 leçons les + faciles du monde pour tout dessiner.