#Beaux livres

Dessins trop faciles

Lise Herzog

40 dessins faciles à représenter à partir de formes simples et en quelques coups de crayon ! Des étapes claires, toutes en images et faciles à suivre, pour terminer avec le modèle final en couleurs. Parfait pour devenir un champion du dessin et épater ses amis ! Tous les pas-à-pas de la célèbre collection Simplissime rassemblés dans des livres souples, moins chers, et toujours aussi simples ! Composé des titres : 100 leçons de dessin les + faciles du monde et 100 leçons les + faciles du monde pour tout dessiner.

Par Lise Herzog
Hachette

Auteur

Lise Herzog

Editeur

Hachette

Genre

Peinture et dessin

Dessins trop faciles

Lise Herzog

Paru le 13/08/2025

96 pages

Hachette

6,95 €

9782017203568
