Le français avec Méli CE2

La première méthode collaborative de français CE2, conforme aux nouveaux programmes 2025 ! Les + de cette édition - Proche du terrain : co-construite par 88 enseignants. - Complète et conforme aux nouveaux programmes de Cycle 2 2025 : une méthode qui réunit tous les domaines d'apprentissage du CE2 (Lecture, Compréhension, Vocabulaire, Grammaire, Orthographe, Production d'écrits). - Progression et cohérence : une méthode progressive du CP jusqu'au CE2 avec une sérieuse attention portée à la cohérence entre les niveaux de CE1 et CE2. - Développement de l'empathie : une méthode qui permet de développer les compétences cognitives, émotionnelles et sociales de l'enfant. Un vrai apprentissage mené autour des émotions, en lien avec le "kit empathie" mis en ligne sur Eduscol. - Inédite : des pages inédites en fin de période permettant d'enrichir la culture générale, littéraire et artistique des enfants. - Numérique gratuit : le manuel vidéoprojetable, un escape game de bilan et des outils inédits comme un générateur de fleur lexicale. La collection Le français avec Méli CP : manuel élève, cahier élève, guide pédagogique, espace numérique gratuit. CE1 : manuel élève, guide pédagogique, espace numérique gratuit. CE2 : manuel élève, guide pédagogique, espace numérique gratuit.