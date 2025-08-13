Kotaro en solo Tome 8

Tandis que la vie suit son cours à la résidence Shimizu, Kotaro commence à réfléchir à son avenir et envisage déjà plusieurs carrières professionnelles... Banquier ? Pompier ? Boulanger ? Il semble avoir des prédispositions pour plusieurs métiers ! Mais des révélations inattendues se profilent à l'horizon... Tsumura Mami nous offre une comédie douce-amère qui fait autant rire que pleurer. Tour à tour réconfortantes et mélancoliques, les aventures de Kotaro mettent bout à bout ces petits riens qui forment la trame de nos existences. La candeur de Kotaro, en décalage complet avec le monde des adultes qui l'entoure, provoque de nombreux quiproquos et situations comiques. Et quand il s'agit de dépeindre la face sombre de la société japonaise, l'auteur montre toujours une grande tendresse pour ses personnages, sans pourtant verser dans le pathos. Kotaro en solo réussit l'exploit d'être une comédie réaliste à la fois feel good et un peu cruelle. L'anime diffusé sur Netflix, a permis de faire connaître le petit garçon à bon nombre de spectateurs.