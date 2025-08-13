Inscription
#Manga

Kotaro en solo Tome 8

Guillaume Mistrot, Mami Tsumura

ActuaLitté
Tandis que la vie suit son cours à la résidence Shimizu, Kotaro commence à réfléchir à son avenir et envisage déjà plusieurs carrières professionnelles... Banquier ? Pompier ? Boulanger ? Il semble avoir des prédispositions pour plusieurs métiers ! Mais des révélations inattendues se profilent à l'horizon... Tsumura Mami nous offre une comédie douce-amère qui fait autant rire que pleurer. Tour à tour réconfortantes et mélancoliques, les aventures de Kotaro mettent bout à bout ces petits riens qui forment la trame de nos existences. La candeur de Kotaro, en décalage complet avec le monde des adultes qui l'entoure, provoque de nombreux quiproquos et situations comiques. Et quand il s'agit de dépeindre la face sombre de la société japonaise, l'auteur montre toujours une grande tendresse pour ses personnages, sans pourtant verser dans le pathos. Kotaro en solo réussit l'exploit d'être une comédie réaliste à la fois feel good et un peu cruelle. L'anime diffusé sur Netflix, a permis de faire connaître le petit garçon à bon nombre de spectateurs.

Par Guillaume Mistrot, Mami Tsumura
Chez Panini comics

|

Auteur

Guillaume Mistrot, Mami Tsumura

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Kotaro en solo Tome 8

Mami Tsumura trad. Guillaume Mistrot

Paru le 13/08/2025

Panini comics

8,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9791039138178
© Notice établie par ORB
