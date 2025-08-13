Inscription
Spider-Man & Hulk

Garth Ennis, John McCrea

Il fut un temps où Peter Parker était harcelé par certains de ses camarades de classe. Aujourd'hui, il est devenu un super-héros respecté qui n'hésite pas à se mesurer à des vilains aussi dangereux que le Rhino. Mais les tortionnaires de son enfance ont eux aussi la peau dure. De son côté, Hulk pense avoir trouvé la paix au milieu du désert, mais c'est sans compter sur un bataillon de marines zélés venus l'arrêter... Voici un album un peu atypique qui célèbre un tandem artistique peu habitué aux super-héros "classiques". En effet, on se souvient plutôt de Garth Ennis et John McCrea pour leur collaboration sur Hitman ou Dicks, et on sait qu'Ennis s'intéresse habituellement aux antihéros de l'univers Marvel, comme le Punisher et Nick Fury. Ces deux mini-séries datant de 2001, mettant en scène Spider-Man et Hulk, étonneront donc les fans de l'univers Marvel !

|

Auteur

Garth Ennis, John McCrea

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Spider-Man & Hulk

Paru le 13/08/2025

128 pages

20,99 €

