Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Jaanu

Océane Ghanem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il ne savait pas aimer. Elle a voulu lui apprendre. Du plus loin qu'elle s'en souvienne, Joanny Franco a toujours été obsédée par Cian McLaren, le frère aîné de sa meilleure amie, avec lequel elle entretient une relation tumultueuse qui oscille constamment entre l'amour et la haine... Mais c'est terminé. Cette fois, il est allé trop loin en la blessant au plus profond de son âme. Elle est passée à autre chose et compte bien lui prouver qu'elle n'a plus besoin de lui. Du moins, c'était ce qu'elle croyait jusqu'au retour de la dernière personne sur terre contre laquelle elle est capable de lutter. Enfin, pas sans un petit coup de main... Jo n'a pas le choix : il lui faut obtenir l'aide de Cian. Et si, en même temps, elle parvient à lui démontrer qu'elle n'est pas la faible femme qu'il s'imagine en lui faisant payer chaque blessure, chaque insulte, chaque silence et toutes ses absences... eh bien, tant mieux ! L'heure de la revanche a sonné, et l'amour n'est plus qu'un lointain écho assourdi par les secrets du passé. Toutefois, une question demeure... Peut-on encore briser ce qui a déjà été complètement fracassé en mille morceaux ?

Par Océane Ghanem
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Océane Ghanem

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jaanu par Océane Ghanem

Commenter ce livre

 

Jaanu

Océane Ghanem

Paru le 13/08/2025

672 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681178
9782755681178
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.