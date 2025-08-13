Il ne savait pas aimer. Elle a voulu lui apprendre. Du plus loin qu'elle s'en souvienne, Joanny Franco a toujours été obsédée par Cian McLaren, le frère aîné de sa meilleure amie, avec lequel elle entretient une relation tumultueuse qui oscille constamment entre l'amour et la haine... Mais c'est terminé. Cette fois, il est allé trop loin en la blessant au plus profond de son âme. Elle est passée à autre chose et compte bien lui prouver qu'elle n'a plus besoin de lui. Du moins, c'était ce qu'elle croyait jusqu'au retour de la dernière personne sur terre contre laquelle elle est capable de lutter. Enfin, pas sans un petit coup de main... Jo n'a pas le choix : il lui faut obtenir l'aide de Cian. Et si, en même temps, elle parvient à lui démontrer qu'elle n'est pas la faible femme qu'il s'imagine en lui faisant payer chaque blessure, chaque insulte, chaque silence et toutes ses absences... eh bien, tant mieux ! L'heure de la revanche a sonné, et l'amour n'est plus qu'un lointain écho assourdi par les secrets du passé. Toutefois, une question demeure... Peut-on encore briser ce qui a déjà été complètement fracassé en mille morceaux ?