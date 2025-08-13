Attirance criminelle Tome 1

Il est le danger qu'elle n'aurait jamais dû croiser... Après le drame qui a détruit sa famille, Maya déménage à Phoenix pour sa rentrée à l'université. Mais lorsqu'elle assiste bien malgré elle à un meurtre, elle comprend que ce nouveau départ ne se déroulera pas comme elle l'avait imaginé. Le tueur n'est autre qu'Evann Black, un criminel en fuite. Dangereux et imprévisible, il fait de Maya sa nouvelle victime en la séquestrant et en la plongeant dans le monde impitoyable des gangs. Rapidement, l'étudiante comprend qu'être témoin d'un homicide n'était pas le pire qui puisse lui arriver et que son calvaire ne fait que commencer. Surtout quand une attirance troublante s'installe entre Evann et elle...