Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Droit des sociétés

Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ouvrage incontournable en la matière Ce manuel de droit des sociétés est différent des autres. D'abord les auteurs se sont efforcés de rendre vivante une discipline en plein renouvellement, en insistant sur l'actualité de la vie des affaires. Ensuite et surtout, tirant les leçons du caractère composite du droit des sociétés, ils ont mis l'accent sur l'articulation avec les autres branches du droit. 1/ L'ouvrage de référence en droit des sociétés. 2/ Une édition annuelle à jour des derniers textes concernant le droit des sociétés. 3/ Le coin des amateurs : les rubriques qui ont fait le succès de ce manuel.

Par Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy
Chez LexisNexis

|

Auteur

Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit des sociétés

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit des sociétés par Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy

Commenter ce livre

 

Droit des sociétés

Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy

Paru le 13/08/2025

1200 pages

LexisNexis

48,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711043248
9782711043248
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.