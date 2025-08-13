Beyond the break

Stars en devenir, ils doivent redorer leur image. Quoi de mieux que de faire croire au monde entier qu'ils forment le nouveau couple en vogue ? Keyla, étoile montante de la mode, voit son monde vaciller après une nuit agitée avec Elijah, un surfeur au charme renversant. Des photos compromettantes de leurs moments partagés font La Une des magazines. Les contrats de la jeune femme tombent à l'eau, les uns après les autres. Elle se voit alors contrainte de proposer à Elijah un plan farfelu : une fausse relation pour redorer son image. Par ricochet, cela permettra au surfeur décrocher des sponsors et il en a cruellement besoin. En plein coeur de l'Australie, entre paparazzis affamés et cours de surf improvisés, Keyla et Elijah se lancent dans une valse médiatique déjantée. Leur lien, tissé entre sarcasmes tranchants et éclats de rire, pourrait bien dissimuler une connexion authentique...