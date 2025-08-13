Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Beyond the break

Steff Anye

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Stars en devenir, ils doivent redorer leur image. Quoi de mieux que de faire croire au monde entier qu'ils forment le nouveau couple en vogue ? Keyla, étoile montante de la mode, voit son monde vaciller après une nuit agitée avec Elijah, un surfeur au charme renversant. Des photos compromettantes de leurs moments partagés font La Une des magazines. Les contrats de la jeune femme tombent à l'eau, les uns après les autres. Elle se voit alors contrainte de proposer à Elijah un plan farfelu : une fausse relation pour redorer son image. Par ricochet, cela permettra au surfeur décrocher des sponsors et il en a cruellement besoin. En plein coeur de l'Australie, entre paparazzis affamés et cours de surf improvisés, Keyla et Elijah se lancent dans une valse médiatique déjantée. Leur lien, tissé entre sarcasmes tranchants et éclats de rire, pourrait bien dissimuler une connexion authentique...

Par Steff Anye
Chez Butterfly éditions

|

Auteur

Steff Anye

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Beyond the break par Steff Anye

Commenter ce livre

 

Beyond the break

Steff Anye

Paru le 13/08/2025

354 pages

Butterfly éditions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376524526
9782376524526
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.