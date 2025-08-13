Inscription
Situations prévalentes Cardiologie

Barbara Nowak, Sandrine Dias

La collection Bonnes pratiques infirmières en fiches a pour objectif de répondre aux difficultés des étudiants en stages et des infirmiers lors de leur arrivée dans un nouveau service. Chaque ouvrage présente des situations cliniques prévalentes : en partant d'un patient type les situations développent les connaissances et compétences requises du rôle infirmier afin de bien débuter dans un service de soins donné ou sur un aspect important en sciences et techniques infirmières. Cet ouvrage est destiné aux étudiants et aux professionnels infirmiers amenés à prendre en charge le patient atteint de pathologies cardiovasculaires. En trois grandes parties : - Les prérequis fournissent les connaissances indispensables en cardiologie pour aborder sereinement les situations cliniques prévalentes. - Les situations cliniques prévalentes permettent de se familiariser avec la prise en charge globale des patients et la pratique terrain. Le cas clinique met en avant les liens entre la symptomatologie du patient et sa prise en charge. La conduite infirmière et/ou conseils aux patients ainsi que le rôle propre et le rôle prescrit infirmiers sont clairement identifiés. Les compétences transférables sont mises en exergue. - La boîte à outils détaille les aspects légaux les aspects relationnels les gestes techniques les traitements et les examens complémentaires abordés dans les situations cliniques. Cette nouvelle édition propose des fiches en couleurs entièrement mises à jour. La compréhension est facilitée par une toute nouvelle présentation et de nombreux tableaux photographies et illustrations.

Situations prévalentes Cardiologie

Barbara Nowak, Sandrine Dias

Paru le 13/08/2025

328 pages

Elsevier Masson

19,90 €

9782294787409
