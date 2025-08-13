Infirmier - Entrée en IFSI

Un ouvrage spécialement dédié à tous ceux qui visent l'intégration en IFSI via la formation professionnelle continue ou qui sont aides-soignants ou auxiliaires de puériculture. > Présentation de la sélection et du métier d'infirmier - Le métier en 10 questions - La formation au métier - Le parcours spécifique des AS expérimentés > Méthode des épreuves - Méthodologie pas à pas à travers des entraînements guidés pour réussir l'épreuve de rédaction, l'épreuve de calculs simples et l'épreuve orale - Entraînements guidés pour acquérir la méthode de chaque épreuve > Entraînement aux épreuves - Sujets corrigés et commentés par des membres du jury - Simulations orales d'entretien avec le jury - Tous les conseils pour réussir sa présentation et mettre en avant ses motivations > Connaissances indispensables pour réussir l'épreuve - Des fiches synthétiques pour revoir les bases de l'aptitude numérique - Des fiches thématiques de culture sanitaire et sociale > Les + Foucher - Un cahier de 16 pages tout en couleurs avec des schémas synthétiques pour retenir l'essentiel - Des vidéos d'entretiens avec le jury pour parfaire sa préparation + les planches anatomiques à télécharger sur le site Foucher - 100 QCM interactifs pour tester ses connaissances ! Un véritable coach pour le candidat : conseils du jury, astuces, auto-évaluations, témoignages de candidats... Un ouvrage indispensable pour être sûr de réussir la sélection !