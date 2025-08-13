Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Entrée en IFSI

Denise Laurent, Jackie Pillard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage spécialement dédié à tous ceux qui visent l'intégration en IFSI via la formation professionnelle continue ou qui sont aides-soignants ou auxiliaires de puériculture. > Présentation de la sélection et du métier d'infirmier - Le métier en 10 questions - La formation au métier - Le parcours spécifique des AS expérimentés > Méthode des épreuves - Méthodologie pas à pas à travers des entraînements guidés pour réussir l'épreuve de rédaction, l'épreuve de calculs simples et l'épreuve orale - Entraînements guidés pour acquérir la méthode de chaque épreuve > Entraînement aux épreuves - Sujets corrigés et commentés par des membres du jury - Simulations orales d'entretien avec le jury - Tous les conseils pour réussir sa présentation et mettre en avant ses motivations > Connaissances indispensables pour réussir l'épreuve - Des fiches synthétiques pour revoir les bases de l'aptitude numérique - Des fiches thématiques de culture sanitaire et sociale > Les + Foucher - Un cahier de 16 pages tout en couleurs avec des schémas synthétiques pour retenir l'essentiel - Des vidéos d'entretiens avec le jury pour parfaire sa préparation + les planches anatomiques à télécharger sur le site Foucher - 100 QCM interactifs pour tester ses connaissances ! Un véritable coach pour le candidat : conseils du jury, astuces, auto-évaluations, témoignages de candidats... Un ouvrage indispensable pour être sûr de réussir la sélection !

Par Denise Laurent, Jackie Pillard
Chez Foucher

|

Auteur

Denise Laurent, Jackie Pillard

Editeur

Foucher

Genre

Synthèse, révision

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Entrée en IFSI par Denise Laurent, Jackie Pillard

Commenter ce livre

 

Entrée en IFSI

Denise Laurent, Jackie Pillard

Paru le 13/08/2025

192 pages

Foucher

16,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782216175703
9782216175703
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.