Twisted Kingdom

Rina Kent, Marie Bagot

Le royaume n'était pas censé s'effondrer. Dix années après la disparition de son père, Elsa est toujours tourmentée par son passé. Quand la vérité éclate enfin, les masques tombent, les secrets sont révélés et la jeune femme décide de fuir. Jamais elle ne reviendra. Pour Aiden, c'était le pire scénario possible. Mais il se battra pour elle. Il la récupérera, quoi qu'il en coûte. Après tout, ils se sont fait une promesse. Elle est sienne. Le jeu final est sur le point de commencer...

Par Rina Kent, Marie Bagot
Chez Hachette

Rina Kent, Marie Bagot

Hachette

Romance sexy

Twisted Kingdom

Rina Kent trad. Marie Bagot

Paru le 13/08/2025

416 pages

Hachette

8,90 €

9782017306016
