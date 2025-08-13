Twisted Kingdom

Le royaume n'était pas censé s'effondrer. Dix années après la disparition de son père, Elsa est toujours tourmentée par son passé. Quand la vérité éclate enfin, les masques tombent, les secrets sont révélés et la jeune femme décide de fuir. Jamais elle ne reviendra. Pour Aiden, c'était le pire scénario possible. Mais il se battra pour elle. Il la récupérera, quoi qu'il en coûte. Après tout, ils se sont fait une promesse. Elle est sienne. Le jeu final est sur le point de commencer...