La première bande dessinée Vaiana composée de plusieurs histoires inédites et drôles dans lesquelles l'héroïne se prépare pour de grandes aventures ! - Quatre histoires passionnantes de Vaiana, accompagnée de ses fidèles compagnons Pua et Heihei, de sa petite soeur Simea et ses amis Maui, Loto et Moni ! - Une plume rythmée et toujours aussi impertinente et drôle. - Pour les jeunes lecteurs autonomes, de 7 à 11 ans. Le résumé : Chaque voyage est une aventure passionnante pour Vaiana, mais les préparatifs ne sont toujours faciles : Heihei n'en fait qu'à sa tête, Simea s'amuse à saboter le départ, Loto perd confiance en elle et Moni réécrit l'histoire à sa façon. La jeune navigatrice soit d'armer de patience avant de se lancer dans de nouvelles aventures.