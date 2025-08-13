Inscription
#Imaginaire

Vaiana 2

Disney

ActuaLitté
La première bande dessinée Vaiana composée de plusieurs histoires inédites et drôles dans lesquelles l'héroïne se prépare pour de grandes aventures ! - Quatre histoires passionnantes de Vaiana, accompagnée de ses fidèles compagnons Pua et Heihei, de sa petite soeur Simea et ses amis Maui, Loto et Moni ! - Une plume rythmée et toujours aussi impertinente et drôle. - Pour les jeunes lecteurs autonomes, de 7 à 11 ans. Le résumé : Chaque voyage est une aventure passionnante pour Vaiana, mais les préparatifs ne sont toujours faciles : Heihei n'en fait qu'à sa tête, Simea s'amuse à saboter le départ, Loto perd confiance en elle et Moni réécrit l'histoire à sa façon. La jeune navigatrice soit d'armer de patience avant de se lancer dans de nouvelles aventures.

Par Disney
Chez Hachette

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Aventure

Vaiana 2

Disney

Paru le 13/08/2025

40 pages

Hachette

8,95 €

ActuaLitté
9782017264415
