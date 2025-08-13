Inscription
#Album jeunesse

Caroline dans sa maison

Pierre Probst

ActuaLitté
Caroline vient d'acheter une grande maison à la campagne ! Mais avant de pouvoir y habiter, il faut la préparer : tout le monde se met au travail. On ramone, on cloue, on peint... Et ce n'est pas si facile quand on n'est pas spécialiste ! Attention aux accidents ! Une nouvelle édition de la série Caroline, ce grand classique de la littérature jeunesse. Nostalgie de l'enfance ou découverte d'une héroïne intemporelle, profitez de ce bel album au grand format mettant en valeur les magnifiques illustrations de Pierre Probst.

Par Pierre Probst
Chez Hachette

|

Auteur

Pierre Probst

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

Caroline dans sa maison

Pierre Probst

Paru le 13/08/2025

32 pages

Hachette

12,99 €

ActuaLitté
9782013981828
© Notice établie par ORB
