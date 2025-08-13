Caroline dans sa maison

Caroline vient d'acheter une grande maison à la campagne ! Mais avant de pouvoir y habiter, il faut la préparer : tout le monde se met au travail. On ramone, on cloue, on peint... Et ce n'est pas si facile quand on n'est pas spécialiste ! Attention aux accidents ! Une nouvelle édition de la série Caroline, ce grand classique de la littérature jeunesse. Nostalgie de l'enfance ou découverte d'une héroïne intemporelle, profitez de ce bel album au grand format mettant en valeur les magnifiques illustrations de Pierre Probst.