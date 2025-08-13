Inscription
#Essais

Les maths avec Méli CE1

Maxime Gaillard, Delphine Mondary

La première méthode collaborative de maths CP, conforme aux nouveaux programmes 2025 ! Les + de cette édition - Proche du terrain : co-construite par 79 enseignants. - Clé en main et 100 % conforme au nouveau programme : la description des séances est très explicite pour l'enseignant. Un décryptage du nouveau programme est proposé au début du guide pédagogique pour accompagner l'enseignant. - Faire aimer les maths aux élèves : beaucoup de manipulation et une approche par le jeu. La plupart des séquences font jouer les élèves pour découvrir ou travailler une notion. - Inclusive : des activités à destination des élèves éprouvant des difficultés sont régulièrement proposées, tout comme des pistes pour les élèves plus rapides. - Numérique gratuit : le fichier élève vidéoprojetable avec les corrections intégrées, des outils inédits (constellation, dizaines et unités, ardoise maths, etc.) et une banque de problèmes interactifs. - Cohérente : une méthode clé en main pour les classes à double-niveau grâce à une progression cohérente entre tous les niveaux du cycle 2. - Validé par un comité scientifique : la méthode s'appuie également sur le travail d'experts en didactique des mathématiques et d'insecteurs de l'éducation nationale. La collection Les maths avec Méli CP : fichier élève, guide pédagogique, espace numérique gratuit. CE1 : fichier élève, guide pédagogique, espace numérique gratuit. CE2 : fichier élève, guide pédagogique, espace numérique gratuit.

Par Maxime Gaillard, Delphine Mondary
Chez Lelivrescolaire.fr

|

Auteur

Maxime Gaillard, Delphine Mondary

Editeur

Lelivrescolaire.fr

Genre

Mathématiques CE1

Les maths avec Méli CE1

Maxime Gaillard, Delphine Mondary

Paru le 13/08/2025

304 pages

Lelivrescolaire.fr

34,90 €

9791040007555
© Notice établie par ORB
