Incredible Hulk Tome 4

Les origines de l'Aînée sont révélées ! Cette créature qui mène la vie dure à Hulk dévoile enfin les raisons profondes de sa haine. Pendant ce temps, le Géant Vert arrive à Las Vegas pour sauver Charlie, mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour réussir sa mission ? Et que deviendra la jeune fille si l'Aînée tient sa promesse ? L'une des séries Marvel les plus horrifiques... et enthousiasmantes... de ces dernières années revient avec son avalanche de rebondissements. Hulk et Banner ne sont pas en bons termes, et leur confrontation atteint un niveau explosif dans ce tome !