#Comics

Incredible Hulk Tome 4

Phillip Kennedy Johnson, Nic Klein, Daniel Earls

ActuaLitté
Les origines de l'Aînée sont révélées ! Cette créature qui mène la vie dure à Hulk dévoile enfin les raisons profondes de sa haine. Pendant ce temps, le Géant Vert arrive à Las Vegas pour sauver Charlie, mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour réussir sa mission ? Et que deviendra la jeune fille si l'Aînée tient sa promesse ? L'une des séries Marvel les plus horrifiques... et enthousiasmantes... de ces dernières années revient avec son avalanche de rebondissements. Hulk et Banner ne sont pas en bons termes, et leur confrontation atteint un niveau explosif dans ce tome !

Par Phillip Kennedy Johnson, Nic Klein, Daniel Earls
Chez Panini comics

|

Auteur

Phillip Kennedy Johnson, Nic Klein, Daniel Earls

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Incredible Hulk Tome 4

Phillip Kennedy Johnson

Paru le 13/08/2025

120 pages

Panini comics

20,99 €

ActuaLitté
9791039139021
