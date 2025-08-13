Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Le secret d'Aiko T04 (Nouvelle édition)

Kaori

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bonjour, c'est Hiroko ! Ces derniers temps, ma meilleure amie Aiko devient de plus en plus adorable... Impossible de la laisser me dépasser ! Aiko a toujours été un vrai garçon manqué, mais lorsqu'elle enfile son costume de Mai, la soubrette du maid café, elle fait sensation ! Pourtant au lycée, elle mène une toute autre vie : son petit ami, Léo, est aussi son rival, et leur relation reste secrète. Takumi, le nouveau chef cuistot, a découvert la vérité et il en a profité pour déclarer sa flamme à Aiko ! Sauf que Aiko a promis à Léo de lui offrir son coeur si son équipe de basket remportait le grand tournoi. Et devinez quoi ? Ils ont gagné ! Comment va-t-elle gérer cette situation ? Suspense garanti !

Par Kaori
Chez Panini comics

|

Auteur

Kaori

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le secret d'Aiko T04 (Nouvelle édition) par Kaori

Commenter ce livre

 

Le secret d'Aiko T04 (Nouvelle édition)

Kaori

Paru le 13/08/2025

Panini comics

8,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039138130
9791039138130
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.