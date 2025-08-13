Le secret d'Aiko T04 (Nouvelle édition)

Bonjour, c'est Hiroko ! Ces derniers temps, ma meilleure amie Aiko devient de plus en plus adorable... Impossible de la laisser me dépasser ! Aiko a toujours été un vrai garçon manqué, mais lorsqu'elle enfile son costume de Mai, la soubrette du maid café, elle fait sensation ! Pourtant au lycée, elle mène une toute autre vie : son petit ami, Léo, est aussi son rival, et leur relation reste secrète. Takumi, le nouveau chef cuistot, a découvert la vérité et il en a profité pour déclarer sa flamme à Aiko ! Sauf que Aiko a promis à Léo de lui offrir son coeur si son équipe de basket remportait le grand tournoi. Et devinez quoi ? Ils ont gagné ! Comment va-t-elle gérer cette situation ? Suspense garanti !