Moon Knight L'intégrale : 1982-1983

Doug Moench, Bill Sienkiewicz, Kevin Nowlan

Le sanguinaire Spectre Noir a un plan pour faire porter le chapeau de ses crimes à Moon Knight... parviendra-t-il à ses fins ? Marc Spector doit affronter de multiples menaces, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, mais son plus grand défi pourrait être son combat contre Jack Russell, le Loup-Garou ! Conclusion du séjour de Doug Moench et Bill Sienkiewicz sur la série du disciple de Khonsou, un album composé d'épisodes jamais publiés en France ! Les fans du personnage espèrent un retour de Spector depuis la série Disney+ qui lui a été consacrée... voici de quoi combler leur attente !

Doug Moench, Bill Sienkiewicz, Kevin Nowlan
Panini comics

Auteur

Doug Moench, Bill Sienkiewicz, Kevin Nowlan

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Moon Knight L'intégrale : 1982-1983

Doug Moench, Bill Sienkiewicz

Paru le 13/08/2025

Panini comics

36,00 €

9791039135269
