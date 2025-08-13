Shut Hell Tome 14

Torui ordonne à Yurul de lui rapporter la tête de Shut Hell ainsi que l'autre moitié du Gyokuondô qu'elle porte. Dès le lendemain, il décrète l'extermination des derniers Tangoutes pour s'assurer qu'aucun ne survive. Yu Ito, l'autrice d'Ookami Rise, est de retour dans le catalogue Panini Manga avec sa première longue série Shut Hell (meilleur espoir du 16ème prix culturel Osamu Tezuka) qui s'est achevée au Japon en 2017. Dans ce manga doté d'un contexte historique original, Yu Itô mêle habilement action et fantastique pour livrer un propos universel sur l'importance de préserver la culture et l'héritage de tous les peuples.