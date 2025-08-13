Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Pomme d'Api Soleil N° 176, août 2025

Bayard Presse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'âge de toutes les questions, Pomme d'Api Soleil est le magazine d'éveil à la foi des enfants de 3 à 6 ans. Joyeux, créatif, plein de sensibilité, il propose un complément d'éveil à la spiritualité des petits. Dans chaque numéro : - La BD de Gaston qui pose une question d'enfant dans son univers quotidien : pourquoi il y a des méchants ? Si on faisait la paix ? Qu'est-ce qu'on fête à Pâques ? - L'histoire d'un personnage de la Bible : Moïse, Abraham... - Un passage de l'Evangile superbement illustré, pour initier les enfants à la Parole de Jésus - Une grande image "cherche et trouve et découvre" sur une fête, un événement, un lieu... - Des images symboliques et poétiques pour éveiller l'intériorité des petits. - Des jeux et des bricolages pour le plaisir de manipuler et fabriquer Le magazine qui vous aide à transmettre les valeurs qui vous guident.

Par Bayard Presse
Chez Bayard Presse

|

Auteur

Bayard Presse

Editeur

Bayard Presse

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pomme d'Api Soleil N° 176, août 2025 par Bayard Presse

Commenter ce livre

 

Pomme d'Api Soleil N° 176, août 2025

Bayard Presse

Paru le 20/08/2025

44 pages

Bayard Presse

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029618086
9791029618086
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.