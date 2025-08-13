Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Les droits humains

Valentine Zuber

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le monde tel que nous le connaissons ne serait pas le même sans l'avènement, à la fin du XVIIIe siècle, de ce qu'on appelle communément les " droits de l'homme " . Credo moderne des droits et des libertés fondamentales, ils se sont traduits par l'élaboration d'une importante législation internationale obligeant les Etats à les faire respecter. Mais chaque crise géopolitique en relance à la fois la pertinence et les limites. Tissés d'histoire et de philosophie, les droits de l'homme sont à la fois un guide vers plus de justice au niveau planétaire et un point de butée de l'universalisme. Valentine Zuber, titulaire de la chaire " Religions et relations internationales " de l'Ecole pratique des hautes études, nous aide à penser ce que cette philosophie politique à visée universelle peut encore nous apporter aujourd'hui et quels défis il lui reste à relever pour qu'elle soit réellement appliquée.

Par Valentine Zuber
Chez Labor et Fides

|

Auteur

Valentine Zuber

Editeur

Labor et Fides

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les droits humains par Valentine Zuber

Commenter ce livre

 

Les droits humains

Valentine Zuber

Paru le 27/08/2025

Labor et Fides

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782830918687
9782830918687
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.