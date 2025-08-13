Les droits humains

Le monde tel que nous le connaissons ne serait pas le même sans l'avènement, à la fin du XVIIIe siècle, de ce qu'on appelle communément les " droits de l'homme " . Credo moderne des droits et des libertés fondamentales, ils se sont traduits par l'élaboration d'une importante législation internationale obligeant les Etats à les faire respecter. Mais chaque crise géopolitique en relance à la fois la pertinence et les limites. Tissés d'histoire et de philosophie, les droits de l'homme sont à la fois un guide vers plus de justice au niveau planétaire et un point de butée de l'universalisme. Valentine Zuber, titulaire de la chaire " Religions et relations internationales " de l'Ecole pratique des hautes études, nous aide à penser ce que cette philosophie politique à visée universelle peut encore nous apporter aujourd'hui et quels défis il lui reste à relever pour qu'elle soit réellement appliquée.