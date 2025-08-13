The Star Seekers Tome 2

Le retour sur scène de Star One est interrompu par de mystérieux assaillants venus livrer une bataille sans merci. Mais contrairement à la dernière fois, les membres du groupe manient leur propre magie et entrent en action, à l'exception d'Eugène, qui voit ses capacités limitées. Alors qu'un ennemi se précipite sur lui, l'étrange chat errant qu'il a recueilli apparaît dans un éclair de lumière pour le sauver d'une manière pour le moins inattendue. Et si cet animal était l'élément déclencheur de la magie d'Eugène ? Le destin qui attend les membres de Star One pourrait bien être plus important que tout ce qu'ils avaient imaginé.