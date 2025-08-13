Criminologie

Manuel du "vrai" criminologue, cet ouvrage embrasse les sciences sociales, juridiques humaines et médicales pour scruter le crime sous tous les angles. 18 % des adultes interrogés dans une étude déclaraient que, si tous les crimes étaient autorisés un jour par an, ils participeraient volontiers à un carnage, comme dans le film The Purge. Pourquoi devient-on criminel ? Surtout, pourquoi respecte-t-on la loi pénale ou décide-t-on de mettre un terme à une carrière criminelle ? Les facteurs sont sociologiques, environnementaux, psychologiques, économiques, biologiques, génétiques. Manuel du "vrai" criminologue, cet ouvrage livre une synthèse panoramique, unique en langue française, des savoirs puisés dans les grandes théories criminologiques et la littérature scientifique (une vingtaine de revues internationales ont été exploitées jusqu'en 2022 pour cette 4e édition). Il est jalonné de développements présentant des formes particulières de criminalité (délinquance des mineurs, des immigrés, homicides, violences sexuelles et scolaires, traditions criminelles, mafias et crime organisé, délinquance en col blanc, etc.). Les statistiques pénales, le sentiment d'insécurité, les sous-cultures de la violence (urbaine, religieuse ou terroriste), l'influence des médias, la fonction dissuasive de la peine, les facteurs de la récidive et de sortie de la délinquance, les outils actuariels d'évaluation du risque de récidive, les méthodes efficaces de traitement des délinquants (RNR, GLM, justice restauratrice...) et de nombreux autres thèmes cardinaux sont approfondis. Destiné aux étudiants de Master 1 et 2, chercheurs et praticiens, ils trouveront des panoramas consacrés aux logiciels de cartographie criminelle et de prédiction de délinquience, ainsi que des données chiffrées de la criminalité et de l'évaluation du risque de récidive.