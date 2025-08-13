Jardin arc-en-ciel

Personnalisez ce jardin selon vos envies grâce à une explosion de couleurs ! Sur un papier de qualité adapté à l'aquarelle, à la gouache, aux feutres ou aux crayons de couleur, jouez avec les nuances et donnez vie à vos plus belles idées créatives. - 60 illustrations pour un moment de détente absolu - Suivez les zones codées et révélez des chefs-d'oeuvre sans effort - Aucun stress, que du plaisir : il suffit de colorier et d'admirer le résultat. Entre feuillage foisonnant et fleurs éclatantes, laissez parler vos couleurs pour un résultat bluffant !