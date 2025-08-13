Inscription
#Essais

Japon

Raphaël de Casabianca, Antoine Delaplace

Le Japon en long, en large et en ramen ! Le Japon est une destination incroyable : pour ses traditions anciennes, ses expériences uniques, ses paysages magnifiques, sa cuisine raffinée ! Partez à la découverte de ce pays fascinant avec le guide Petaouchnok, un guide de voyage pas comme les autres ! Un guide au ton décalé, aux images époustouflantes pour un voyage hors des sentiers battus et plus responsable. En route pour un voyage hors du commun aux quatre coins du Japon, avec les grands classiques intemporels pour une première immersion mais aussi les temples méconnus de Kyoto, un Tokyo zen et champêtre, des adresses street-food d'initiés à Osaka. Des régions moins fréquentées où la nature sauvage est reine : les îles de Honshu (les Alpes japonaises), de Shikoku (la vallée de l'Iya majestueuse), de Kyushu (connue pour ses volcans et ses sources chaudes) et le grand nord sauvage avec la région d'Hokkaido. Sans oublier la tournée des meilleurs onsen, les endroits où plonger dans la culture geek et pop, les dernières nouveautés (la réouverture du musée Edo-Tokyo, l'extension du teamLab Planets Tokyo, le site de l'Exposition universelle de 2025 à Osaka). Quelle chance vous avez : bon voyage ! - Projetez-vous en un coup d'oeil au Japon avec près de 300 photos. - Découvrez des expériences originales, des propositions de séjour et des itinéraires clés en main qui font la part belle aux mobilités douces (rando, vélo, voyage en train). - Profitez d'une sélection d'adresses responsables (fermes urbaines, restos bios) et de conseils concrets pour limiter votre impact. - Accédez à une carte digitale pour retrouver toutes les adresses, expériences et autres itinéraires directement sur votre téléphone. PETAOUCHNOK, c'est le compte Instagram créé par Antoine Delaplace et Raphaël de Casabianca (Echappées Belles et Rendez-vous en terre inconnue). Avec ces guides, ils souhaitent faire de votre prochain voyage une expérience encore plus responsable et inattendue.

Par Raphaël de Casabianca, Antoine Delaplace
Chez Hachette

|

Auteur

Raphaël de Casabianca, Antoine Delaplace

Editeur

Hachette

Genre

Japon

Japon

Raphaël de Casabianca, Antoine Delaplace

Paru le 13/08/2025

352 pages

Hachette

20,95 €

9782017315070
© Notice établie par ORB
