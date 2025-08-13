Des coeurs dans la tourmente

Juin 1943. Alors que la paix ne semble plus qu'une illusion lointaine, Albane profite d'une parenthèse de bonheur. Après des mois d'attente, elle épouse enfin Raphaël. Mais la fête tourne court, interrompue par des soldats allemands. Ils viennent d'arrêter une fillette qui affirme connaître Albane. Il s'agit de Louisette, la fille illégitime de Louis Molinier. Touchée par le sort de cette orpheline, Albane décide de l'accueillir. L'enfant, qui cache un lourd secret, rejoint ainsi le rang des opprimés et des persécutés pour qui le château est devenu un refuge. Si les occupants du domaine mènent une existence plutôt préservée, les actions de représailles des Allemands se font de plus en plus violentes dans la région, visant aussi bien des résistants que des civils. Albane vit dans l'angoisse constante de perdre Raphaël et de donner naissance seule à leur enfant. Mais l'espoir renaît, porté par les rumeurs d'un débarquement des Alliés sur la côte atlantique... Interprétation humaine