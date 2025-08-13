"Il était Allen Ginsberg et Barbra Streisand et Kim Gordon tout à la fois". Iowa City, 1993. Paul Polydoris a tout d'un étudiant comme les autres. Il va un peu en cours, souvent en boîte, cumule les petits boulots et enchaîne les conquêtes. Mais Paul a un secret : pour séduire qui il désire, il a le pouvoir de se transformer en fille, de pied en cap, et de devenir Polly. Le jour où il tombe amoureux de Diane, Paul veut tout lui avouer. Mais qui est-il vraiment, et pourquoi pas les deux ? Est-ce que Diane l'acceptera ? Est-il seul dans ce cas ? Son voyage intérieur au coeur du genre va se transformer en road trip riche en rencontres, des bars de la côte Est jusqu'à San Francisco. Avec un humour et une liberté incroyables, ce roman queer devenu culte est une bou ée d'air frais qui joue avec les genres, au sens propre et figuré. Entre Orlando de Woolf et les Chroniques de San Francisco de Maupin, Paul prend la forme d'une fille mortelle rend hommage par la fiction à l'histoire de la communauté LGBT, à l'heure où celle-ci, aux USA et ailleurs, est en danger. "J'adore ce livre terriblement hot, dans toute sa joie de vivre et son impertinence. Il est aussi libérateur que contagieux". MAGGIE NELSON, AUTRICE DES ARGONAUTES