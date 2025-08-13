Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman étranger

Combats de filles

Hélène Cohen, Rita Bullwinkel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il n'y a pas de seconde chance chez les Filles d'Amérique". Elles sont huit. Huit boxeuses adolescentes réunies à Reno, Nevada, dans le tournoi des Filles d'Amérique, prêtes à en découdre pour arracher le titre de Meilleure Boxeuse de moins de 18 ans. Pendant deux jours, Andi, Rachel, Kate et les autres virevoltent sur le ring. Entre les coups et les cordes, dans la tension des combats, leurs vies passées, présentes et futures surgissent en un courant électrique de confessions, d'espoirs et de craintes. Car ces jeunes filles affrontent leur adversaire, mais aussi l'existence qui ne leur fait pas de cadeaux. Sur le ring comme ailleurs, il faudra s'imposer. Avec une prose énergique au plus près des corps, Rita Bullwinkel nous offre les portraits fulgurants de jeunes filles consumées par le désir, la rage et l'abandon. Entre Million Dollar Baby et Virgin Suicides, Combats de filles sonde le coeur battant d'une jeunesse dans l'arène de la vie. Cet étincelant premier roman a été en sélection du Man Booker Prize et finaliste du prix Pulitzer.

Par Hélène Cohen, Rita Bullwinkel
Chez Delcourt

|

Auteur

Hélène Cohen, Rita Bullwinkel

Editeur

Delcourt

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Combats de filles par Hélène Cohen, Rita Bullwinkel

Commenter ce livre

 

Combats de filles

Rita Bullwinkel trad. Hélène Cohen

Paru le 13/08/2025

224 pages

Delcourt

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413088882
9782413088882
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.