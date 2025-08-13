"Il n'y a pas de seconde chance chez les Filles d'Amérique". Elles sont huit. Huit boxeuses adolescentes réunies à Reno, Nevada, dans le tournoi des Filles d'Amérique, prêtes à en découdre pour arracher le titre de Meilleure Boxeuse de moins de 18 ans. Pendant deux jours, Andi, Rachel, Kate et les autres virevoltent sur le ring. Entre les coups et les cordes, dans la tension des combats, leurs vies passées, présentes et futures surgissent en un courant électrique de confessions, d'espoirs et de craintes. Car ces jeunes filles affrontent leur adversaire, mais aussi l'existence qui ne leur fait pas de cadeaux. Sur le ring comme ailleurs, il faudra s'imposer. Avec une prose énergique au plus près des corps, Rita Bullwinkel nous offre les portraits fulgurants de jeunes filles consumées par le désir, la rage et l'abandon. Entre Million Dollar Baby et Virgin Suicides, Combats de filles sonde le coeur battant d'une jeunesse dans l'arène de la vie. Cet étincelant premier roman a été en sélection du Man Booker Prize et finaliste du prix Pulitzer.