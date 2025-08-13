Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Album jeunesse

Petites Princesses

Disney Princesses

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie des Princesses ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des princesses Disney. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : La Petite Sirène - Ariel part à l'aventure ; La Belle au Bois Dormant - Aurore découvre le théâtre ; Blanche-Neige et les Sept Nains - Le voeu de Blanche-Neige ; Vaiana -Vaiana montre le chemin ; La Belle et la Bête - Belle aime les livres ; Raya et le Dernier Dragon - L'entrainement de Tuk Tuk ; Raiponce - Un nouvel ami pour Raiponce

Par Disney Princesses
Chez Hachette

|

Auteur

Disney Princesses

Editeur

Hachette

Genre

Histoires du soir

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petites Princesses par Disney Princesses

Commenter ce livre

 

Petites Princesses

Disney Princesses

Paru le 13/08/2025

128 pages

Hachette

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017327349
9782017327349
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.