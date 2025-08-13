Petites Princesses

Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie des Princesses ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des princesses Disney. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : La Petite Sirène - Ariel part à l'aventure ; La Belle au Bois Dormant - Aurore découvre le théâtre ; Blanche-Neige et les Sept Nains - Le voeu de Blanche-Neige ; Vaiana -Vaiana montre le chemin ; La Belle et la Bête - Belle aime les livres ; Raya et le Dernier Dragon - L'entrainement de Tuk Tuk ; Raiponce - Un nouvel ami pour Raiponce