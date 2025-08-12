Queen of Secrets

Matias mène une vie en apparence parfaite : un travail prestigieux, un cercle d'amis proches. Pourtant, derrière cette façade, il est rongé par un passé qu'il n'a jamais réussi à dépasser. Un événement qui a tout changé, et qui a anéanti tous ses plans. Dix ans plus tôt, Soledad était son tout : son premier regard, son premier amour, son premier baiser... et sa première trahison. Alors quand elle réapparaît au pire moment possible, il déchante et les souvenirs refont surface... Mais Matias n'est plus le même. Brisé, en colère, incapable de lui pardonner. Et pourtant, malgré la douleur, malgré les secrets, leurs corps et leurs coeurs n'ont jamais cessé de se chercher. Peut-on réécrire l'histoire quand c'est avec la seule personne qui nous a détruit ? Histoire intégrale.