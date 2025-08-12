Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Queen of Secrets

Lya Arthur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Matias mène une vie en apparence parfaite : un travail prestigieux, un cercle d'amis proches. Pourtant, derrière cette façade, il est rongé par un passé qu'il n'a jamais réussi à dépasser. Un événement qui a tout changé, et qui a anéanti tous ses plans. Dix ans plus tôt, Soledad était son tout : son premier regard, son premier amour, son premier baiser... et sa première trahison. Alors quand elle réapparaît au pire moment possible, il déchante et les souvenirs refont surface... Mais Matias n'est plus le même. Brisé, en colère, incapable de lui pardonner. Et pourtant, malgré la douleur, malgré les secrets, leurs corps et leurs coeurs n'ont jamais cessé de se chercher. Peut-on réécrire l'histoire quand c'est avec la seule personne qui nous a détruit ? Histoire intégrale.

Par Lya Arthur
Chez Shingfoo

|

Auteur

Lya Arthur

Editeur

Shingfoo

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Queen of Secrets par Lya Arthur

Commenter ce livre

 

Queen of Secrets

Lya Arthur

Paru le 12/08/2025

388 pages

Shingfoo

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379874055
9782379874055
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.