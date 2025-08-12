Inscription
Lire et comprendre les textes littéraires Français Cycle 3

Laura Bencini

Ce fichier de Lecture/Ecriture propose de lever les principaux obstacles liés à la compréhension des textes en travaillant sur ces difficultés en fonction des besoins des élèves. Il est destiné aux enseignant ? e ? s ayant des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) : Ulis, Segpa, ITEP, UPE2A, Groupes de besoins... Il peut être utilisé avec des élèves de Cycle 3 et de début de Cycle 4. Ce fichier offre la possibilité d'étudier un texte commun mais adapté selon le niveau de lecture. Il propose également quatre parcours sous forme de fichiers d'exercices différenciés qui permettent de travailler le code, la compréhension de textes, la production écrite et l'étude de la langue .

Par Laura Bencini
Chez Ebla Editions

|

Auteur

Laura Bencini

Editeur

Ebla Editions

Genre

Français

Lire et comprendre les textes littéraires Français Cycle 3

Laura Bencini

Paru le 12/08/2025

64 pages

Ebla Editions

29,00 €

