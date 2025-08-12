Lire et comprendre les textes littéraires Français Cycle 3

Ce fichier de Lecture/Ecriture propose de lever les principaux obstacles liés à la compréhension des textes en travaillant sur ces difficultés en fonction des besoins des élèves. Il est destiné aux enseignant ? e ? s ayant des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) : Ulis, Segpa, ITEP, UPE2A, Groupes de besoins... Il peut être utilisé avec des élèves de Cycle 3 et de début de Cycle 4. Ce fichier offre la possibilité d'étudier un texte commun mais adapté selon le niveau de lecture. Il propose également quatre parcours sous forme de fichiers d'exercices différenciés qui permettent de travailler le code, la compréhension de textes, la production écrite et l'étude de la langue .