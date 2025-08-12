Inscription
Mathématiques pour l'économie - Algèbre - Licence

Franck Bien, Denis Pasquignon

Cet ouvrage propose de réaliser des activités portant sur des notions d'algèbre étudiées en Licence universitaire en sciences économiques et de gestion. Certains éléments seront approfondis dans des problèmes et également mobilisés dans des applications économiques pour comprendre la finalité d'un tel apprentissage scientifique. Il est scindé en deux parties : - les neufs premiers chapitres présentent les outils mathématiques qui définissent les notions de base nécessaires à tout apprentissage de l'algèbre dans l'enseignement supérieur ; - le dernier chapitre traite d'applications et présente la résolution de problèmes complexes exploitant des résultats d'algèbre. Les activités de ce livre sont découpées pour respecter trois grands piliers de l'apprentissage. - L'application immédiate de chaque chapitre succédant aux rappels de cours permet l'engagement actif de l'apprenant car comprendre nécessite de le mobiliser. - Les exercices mathématiques et les applications économiques de chaque chapitre procurent à l'apprenant un retour d'apprentissage qui donne lieu à la correction des erreurs de prédiction. - Les problèmes mathématiques et économiques corrigés qui finissent chaque partie valident la consolidation des acquis pour que s'effectue l'étape d'automatisation de l'application d'une notion mathématique. Il s'adresse aux étudiants Licence d'études de sciences économiques et de gestion ou en prépas ECG.

