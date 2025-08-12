Inscription
#Essais

J'm'en sors en anglais B1-B2

Frédéric Collecchia, Laurence Dérippe

Vous aimeriez reprendre les bases de l'anglais mais vous pensez manquer de temps et vous ne savez pas vraiment par quoi commencer ? Vous recherchez une méthode simple, facile à utiliser et rédigée par des professeurs ayant de l'expérience ? J'm'en sors en anglais est l'ouvrage qu'il vous faut ! Adaptable à tous les emplois du temps, il a été conçu pour vous permettre de progresser rapidement, en toute autonomie et, de façon efficace grâce à la mise en place : · d'une leçon par page comprenant soit une explication concise sur un point de langue spécifique soit un focus sur un thème de vocabulaire et un ou deux exercice(s) d'application corrigé(s). · de micro-bilans d'une page régulièrement proposés dans l'ouvrage pour autoévaluer vos progrès. Objectifs : aborder et maîtriser l'indispensable à connaître en anglais à la fois en grammaire et en vocabulaire pour pouvoir avoir le plaisir de communiquer dans des contextes variés du quotidien en peu de temps. Les plus : · des séquences de travail calibrées pour une meilleure progression · des jeux corrigés pour souffler ou s'entraîner autrement · des fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses

Frédéric Collecchia, Laurence Dérippe

Ellipses

Méthodes adultes Anglais

J'm'en sors en anglais B1-B2

Paru le 12/08/2025

264 pages

16,50 €

9782340104839
© Notice établie par ORB
