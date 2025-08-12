L'assurance automobile

DROIT BELGE Le risque automobile est omniprésent dans notre quotidien et son encadrement juridique n'a cessé d'évoluer pour répondre aux besoins croissants des assurés et des victimes. Mais dans un paysage législatif en perpétuelle mutation, comment appréhender ce droit en constante redéfinition ? Cet ouvrage propose une lecture claire et structurée du droit des assurances automobile, en tenant compte de la complexité croissante des normes et de leur interconnexion. A travers une analyse approfondie, il offre aux professionnels du secteur (courtiers, assureurs, gestionnaires de sinistres, avocats, magistrats...) les outils nécessaires pour comprendre les mécanismes d'indemnisation et assurer la protection juridique des parties concernées. Divisé en deux grandes parties, le livre traite d'abord de l'assurance responsabilité civile automobile, essentielle à la réparation des préjudices subis par les victimes, avant d'aborder l'assurance protection juridique, garantissant un accompagnement efficace dans la défense de leurs droits. Un guide indispensable pour tous ceux qui, au quotidien, doivent naviguer dans les méandres du droit des assurances automobile et en saisir les enjeux concrets.