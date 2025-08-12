Enseigner à l'école cycles 2 et 3

> Des ouvrages pour l'enseignant qui apportent des réponses concrètes, des pistes de travail et des situations d'enseignement utilisables en classe. > Une partie théorique étayée par les dernières recherches. Dans cet ouvrage, Annie Camenisch et Serge Petit expliquent en quoi la maitrise du vocabulaire est nécessaire aux apprentissages dans toutes les disciplines, et comment elle se trouve fortement corrélée à la réussite scolaire des élèves. Dans le quotidien de la classe, nombreuses sont les occasions d'enrichir le bagage lexical des élèves. Mais comment structurer cet enseignement pour permettre aux élèves d'acquérir des connaissances solides, durables et transférables ? Cet ouvrage complet propose à chaque enseignant de se former sur les connaissances autour du vocabulaire, du lexique et de sa didactique, de s'engager dans des démarches pratiques et de construire des outils pour la classe au fil de toutes les disciplines.