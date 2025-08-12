Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Ordre & Droit

PUTC

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ADIDP et l'ADDCDA ont cette année décidé de collaborer pour rassembler la jeune recherche autour de la thématique "Ordre & Droit" . Le Droit tend à mettre en ordre, à maintenir un ensemble organisé autour de valeurs et au moyen de contraintes. Cette mise en ordre n'est toutefois pas sans limites ; dans son effort d'ordonnancement, le Droit se confronte à des impératifs de compromis et la cohérence de cet effort de maintien de l'ordre est mise à mal. Le raisonnement a contrario est également possible : comment réagit le Droit face au(x) désordre(s) ? Le désordre - et donc la remise en ordre - de ses sujets, d'une part, à propos duquel le droit pénal peut offrir de précieuses réponses. Le désordre de son propre système, d'autre part, qui conduira à une introspection appliquée à plusieurs champs disciplinaires illustrant comment le Droit est amené à remettre en ordre ses propres moyens d'ordonnancement.

Par PUTC
Chez Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole

|

Auteur

PUTC

Editeur

Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole

Genre

Philosophie du droit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ordre & Droit par PUTC

Commenter ce livre

 

Ordre & Droit

PUTC

Paru le 12/08/2025

140 pages

Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782361703097
9782361703097
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.