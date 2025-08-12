L'ADIDP et l'ADDCDA ont cette année décidé de collaborer pour rassembler la jeune recherche autour de la thématique "Ordre & Droit" . Le Droit tend à mettre en ordre, à maintenir un ensemble organisé autour de valeurs et au moyen de contraintes. Cette mise en ordre n'est toutefois pas sans limites ; dans son effort d'ordonnancement, le Droit se confronte à des impératifs de compromis et la cohérence de cet effort de maintien de l'ordre est mise à mal. Le raisonnement a contrario est également possible : comment réagit le Droit face au(x) désordre(s) ? Le désordre - et donc la remise en ordre - de ses sujets, d'une part, à propos duquel le droit pénal peut offrir de précieuses réponses. Le désordre de son propre système, d'autre part, qui conduira à une introspection appliquée à plusieurs champs disciplinaires illustrant comment le Droit est amené à remettre en ordre ses propres moyens d'ordonnancement.