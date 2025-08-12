Inscription
#Essais

En route pour ma 1re année de droit

Mouna Mouncif-Moungache

ActuaLitté
Le guide indispensable pour réussir sa première année de droit ! Vous entrez en fac de droit et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté ? "En route pour ma 1 ?? année de droit" est l'allié incontournable pour bien démarrer. Passer du lycée à l'université, c'est relever un double défi : s'adapter à un nouvel environnement et assimiler une toute nouvelle méthode de travail. Cet ouvrage a été conçu pour accompagner cette transition en vous apportant des conseils pratiques et des outils concrets afin de mieux organiser vos études et optimiser vos révisions. Les atouts de cette nouvelle édition - Accompagnez la transition du lycée à la fac avec des conseils et des informations clés. - Une approche complète en développant à la fois le comportement adapté à adopter en tant que nouvel étudiant en droit et les connaissances juridiques fondamentales à maîtriser. - Des exercices interactifs rendent l'apprentissage attractif et efficace. - Un volume pratique et un prix adapté en font un investissement sûr pour les bacheliers et leurs parents. Accessible, pratique et pensé pour les étudiants et leurs parents, cet ouvrage est un investissement essentiel !

Par Mouna Mouncif-Moungache
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Mouna Mouncif-Moungache

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Introduction historique au dro

En route pour ma 1re année de droit

Mouna Mouncif-Moungache

Paru le 12/08/2025

144 pages

Gualino Editeur

14,00 €

ActuaLitté
9782297285933
