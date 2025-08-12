Inscription
#Essais

L'essentiel du droit immobilier

Pascale Clerc-Foechterlin

Un outil clair et complet pour les étudiants Le droit immobilier est une discipline essentielle tant par sa technicité que par son impact sur la vie économique et sociale. Cet ouvrage conçu spécifiquement pour les étudiants, offre une présentation rigoureuse et accessible des principales thématiques : droit de la propriété, ventes immobilières, baux, copropriété, urbanisme, responsabilité des constructeurs, sans oublier les règles de financement et de fiscalité immobilière. Les points forts : - une mise à jour rigoureuse : l'ouvrage intègre les évolutions législatives et jurisprudentielles récentes, notamment la proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété (en cours d'examen à l'AN), les apports de la loi Le Meur, la réforme de l'urbanisme opérationnel, ou encore l'évolution des normes environnementales et énergétiques impactant les biens immobiliers. - une approche pédagogique, avec des explications claires, des schémas, des tableaux synthétiques et de nombreux exemples concrets pour faciliter l'assimilation des concepts juridiques. A la fois complet, pratique et actualisé, cet ouvrage, en abordant les enjeux récents de la rénovation énergétique, les nouveaux mécanismes de lutte contre l'habitat indigne et l'adaptation du droit immobilier aux défis du changement climatique, est l'outil idéal pour maîtriser les bases du droit immobilier et réussir ses examens tout en comprenant les grands enjeux contemporains du secteur.

Par Pascale Clerc-Foechterlin
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Pascale Clerc-Foechterlin

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Immobilier, droit de la constr

L'essentiel du droit immobilier

Pascale Clerc-Foechterlin

Paru le 12/08/2025

184 pages

Gualino Editeur

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782297285193
© Notice établie par ORB
