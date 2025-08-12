Les rémunérations alternatives

DROIT BELGE La problématique de la rémunération occupe une place centrale dans les relations entre employeur et travailleur. Aujourd'hui, les entreprises ne se limitent plus au paiement du salaire de base et proposent généralement un "package" composé d'une série d'avantages extralégaux. Sous la pression fiscale et parafiscale particulièrement élevée, l'employeur tente ainsi d'échapper à l'obligation de cotisation et d'imposition sur les rémunérations et indemnités par toutes les voies (légales) possibles. L'imagination est au pouvoir dans ce domaine ; elle a fait naître de nombreuses formes alternatives de rémunération. De la sacro-sainte voiture de société au système de bonus, ces avantages contribuent en outre à fidéliser le travailleur qui en bénéficie. La question qui se pose est de déterminer si tel ou tel avantage alternatif constitue ou non de la rémunération imposable et/ou passible des cotisations de sécurité sociale. Le présent ouvrage brosse de façon concrète un panorama des avantages les plus fréquents. Pour chaque avantage, le régime social et fiscal est abordé tant pour le travailleur que pour l'employeur. Quand cela est nécessaire, les aspects de droit du travail sont également analysés. Cette édition 2025 est enrichie par de nombreuses nouveautés ? : - les nouvelles précisions en matière de bourses d'études et de remboursement de stages dans le cadre d'un plan cafétéria ; - le traitement social et fiscal du remboursement de l'électricité en cas de charge à domicile d'un véhicule de société électrique ou hybride ; - l'impact du relèvement de l'âge de la pension légale sur certains avantages ; - la norme salariale 2025-2026 ; - des précisions et interprétations dans la majorité des chapitres ; - l'actualisation de tous les montants.