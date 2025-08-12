Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Les rémunérations alternatives

Nathalie Wellemans

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
DROIT BELGE La problématique de la rémunération occupe une place centrale dans les relations entre employeur et travailleur. Aujourd'hui, les entreprises ne se limitent plus au paiement du salaire de base et proposent généralement un "package" composé d'une série d'avantages extralégaux. Sous la pression fiscale et parafiscale particulièrement élevée, l'employeur tente ainsi d'échapper à l'obligation de cotisation et d'imposition sur les rémunérations et indemnités par toutes les voies (légales) possibles. L'imagination est au pouvoir dans ce domaine ; elle a fait naître de nombreuses formes alternatives de rémunération. De la sacro-sainte voiture de société au système de bonus, ces avantages contribuent en outre à fidéliser le travailleur qui en bénéficie. La question qui se pose est de déterminer si tel ou tel avantage alternatif constitue ou non de la rémunération imposable et/ou passible des cotisations de sécurité sociale. Le présent ouvrage brosse de façon concrète un panorama des avantages les plus fréquents. Pour chaque avantage, le régime social et fiscal est abordé tant pour le travailleur que pour l'employeur. Quand cela est nécessaire, les aspects de droit du travail sont également analysés. Cette édition 2025 est enrichie par de nombreuses nouveautés ? : - les nouvelles précisions en matière de bourses d'études et de remboursement de stages dans le cadre d'un plan cafétéria ; - le traitement social et fiscal du remboursement de l'électricité en cas de charge à domicile d'un véhicule de société électrique ou hybride ; - l'impact du relèvement de l'âge de la pension légale sur certains avantages ; - la norme salariale 2025-2026 ; - des précisions et interprétations dans la majorité des chapitres ; - l'actualisation de tous les montants.

Par Nathalie Wellemans
Chez Anthemis

|

Auteur

Nathalie Wellemans

Editeur

Anthemis

Genre

Droit du travail et de l'emplo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les rémunérations alternatives par Nathalie Wellemans

Commenter ce livre

 

Les rémunérations alternatives

Nathalie Wellemans

Paru le 12/08/2025

864 pages

Anthemis

104,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807215856
9782807215856
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.