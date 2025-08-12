Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Yia sas ! Parler le grec moderne ! A1-A2

Anna Alexopoulou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A destination des vrais débutants, Yia sas ! convient également aux personnes ayant quelques connaissances de grec moderne. Véritable méthode d'apprentissage et de révision active, résolument axée sur la communication, Yia sas ! permet de se familiariser avec les différents registres de communication et plus précisément avec le langage courant grâce aux nombreux dialogues, textes et phrases prêtes à l'emploi proposés dans chaque chapitre. Couvrant 10 thèmes de la vie quotidienne en Grèce (le restaurant, les vacances, les achats, les loisirs etc.), il fournit : - l'essentiel du vocabulaire et de la grammaire à connaître pour s'exprimer à l'oral de façon authentique, - des zooms culturels - des exercices d'application corrigés - des entraînements à la compréhension et à la production orale et écrite corrigés - des exercices de révision pour autoévaluer ses progrès Les plus : - une transcription phonétique systématique en français du vocabulaire et des phrases - des fichiers audio à télécharger sur le site des éditions Ellipses Anna Alexopoulou enseigne le grec moderne à l'Université Paris Nanterre et à l'Université de Lille.

Par Anna Alexopoulou
Chez Ellipses

|

Auteur

Anna Alexopoulou

Editeur

Ellipses

Genre

Grec

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Yia sas ! Parler le grec moderne ! A1-A2 par Anna Alexopoulou

Commenter ce livre

 

Yia sas ! Parler le grec moderne ! A1-A2

Anna Alexopoulou

Paru le 12/08/2025

206 pages

Ellipses

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340105843
9782340105843
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.