Yia sas ! Parler le grec moderne ! A1-A2

A destination des vrais débutants, Yia sas ! convient également aux personnes ayant quelques connaissances de grec moderne. Véritable méthode d'apprentissage et de révision active, résolument axée sur la communication, Yia sas ! permet de se familiariser avec les différents registres de communication et plus précisément avec le langage courant grâce aux nombreux dialogues, textes et phrases prêtes à l'emploi proposés dans chaque chapitre. Couvrant 10 thèmes de la vie quotidienne en Grèce (le restaurant, les vacances, les achats, les loisirs etc.), il fournit : - l'essentiel du vocabulaire et de la grammaire à connaître pour s'exprimer à l'oral de façon authentique, - des zooms culturels - des exercices d'application corrigés - des entraînements à la compréhension et à la production orale et écrite corrigés - des exercices de révision pour autoévaluer ses progrès Les plus : - une transcription phonétique systématique en français du vocabulaire et des phrases - des fichiers audio à télécharger sur le site des éditions Ellipses Anna Alexopoulou enseigne le grec moderne à l'Université Paris Nanterre et à l'Université de Lille.