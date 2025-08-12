Inscription
#Essais

BTS Diététique

Caroline Melkonian

Cet ouvrage est une véritable boîte à outils conçue pour préparer le BTS diététique, en toute autonomie et pour toutes les épreuves. Il contient : - des résumés de cours afin que vous puissiez disposer de l'essentiel à retenir ; - des exercices et des entraînements corrigés pour vous permettre de vérifier votre niveau de connaissances et votre progression tout au long de l'année ; - les annales du BTS afin de simuler les conditions d'examen et d'évaluer votre préparation globale. Ce manuel se veut pratique, concis et rigoureux afin de mieux appréhender les différentes matières et les notions indispensables.

Caroline Melkonian
Ellipses

|

Auteur

Caroline Melkonian

Editeur

Ellipses

Genre

Annales

BTS Diététique

Caroline Melkonian

19/08/2025

768 pages

Ellipses

32,50 €

9782340105829
© Notice établie par ORB
