Cet ouvrage est une véritable boîte à outils conçue pour préparer le BTS diététique, en toute autonomie et pour toutes les épreuves. Il contient : - des résumés de cours afin que vous puissiez disposer de l'essentiel à retenir ; - des exercices et des entraînements corrigés pour vous permettre de vérifier votre niveau de connaissances et votre progression tout au long de l'année ; - les annales du BTS afin de simuler les conditions d'examen et d'évaluer votre préparation globale. Ce manuel se veut pratique, concis et rigoureux afin de mieux appréhender les différentes matières et les notions indispensables.