Les clés de la finance d'entreprise

Sébastien Ristori

- Comment décrypter et maîtriser les fondamentaux de la comptabilité ? - Quelle démarche adopter pour conduire une analyse financière et extra-financière pertinente ? - Comment évaluer les risques et déterminer le coût du capital avec rigueur ? - Quels outils utiliser pour valoriser une entreprise ou un projet d'investissement ? - Comment élaborer une stratégie financière cohérente intégrant les principes de la finance durable ? - Quelles sont les étapes clés pour réussir une opération de fusion-acquisition ? - Comment aborder les principales techniques d'ingénierie financière, telles que le LBO, l'IPO ou la gestion d'une start-up ? La création de valeur constitue le fondement de la finance d'entreprise. Avec l'émergence de la finance verte, les métiers financiers s'adaptent et acquièrent de nouvelles compétences pour générer une valeur plus responsable, au service de l'ensemble des parties prenantes. Adoptant la perspective de l'analyste financier, cet ouvrage explore les principaux enjeux techniques de la discipline, en offrant une compréhension claire des concepts, outils et savoir-faire indispensables à tout professionnel du secteur. Il couvre notamment la finance verte, l'analyse financière et ESG, l'évaluation d'entreprise, les décisions d'investissement, les théories financières, la gestion des risques, le calcul du coût du capital, ainsi que la structuration d'une politique de financement (dette, fonds propres, distribution). L'ouvrage traite également des opérations de fusion-acquisition, des fondamentaux d'une introduction en bourse (IPO), de la gestion d'un organigramme financier, ou encore des méthodes spécifiques à la conduite d'une start-up. Structuré autour de 64 fiches thématiques, ce guide constitue une ressource essentielle pour les analystes, enseignants et praticiens désireux de maîtriser les grands piliers de la finance d'entreprise. Ce livre s'adresse : - aux professionnels (chef d'entreprise, directeurs financiers, comptables) ; - aux étudiants ; - aux enseignants.

Par Sébastien Ristori
Chez Ellipses

Auteur

Sébastien Ristori

Editeur

Ellipses

Genre

Stratégie d'entreprise

Les clés de la finance d'entreprise

Sébastien Ristori

Paru le 12/08/2025

743 pages

Ellipses

28,00 €

9782340105669
