Une présentation des techniques à mettre en oeuvre pour étudier l'activité, la rentabilité et le financement de l'entreprise L'analyse financière est l'évaluation méthodique des performances économiques et financières d'une entreprise à partir de ses états financiers, afin d'en comprendre la santé financière, les forces, les faiblesses et les perspectives de développement. L'ouvrage aborde l'analyse de l'activité et du risque d'exploitation, l'analyse fonctionnelle de la structure financière, l'analyse patrimoniale de la structure financière ? ; il présente le tableau de financement et les éléments prévisionnels. Points forts - Intègre le PCG 2025 conforme aux règlements de l'ANC (arrêté du 26/12/2023 portant homologation) - L'ensemble des connaissances (le SAVOIR) nécessaires à l'étudiant en gestion - De nombreux exemples et applications corrigées pour permettre d'acquérir la pratique (le SAVOIR-FAIRE) - Cet ouvrage peut être utilement complété par l'ouvrage d'Exercices corrigés d'Analyse financière des mêmes auteurs dans la même collection