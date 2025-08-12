Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Analyse financière

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une présentation des techniques à mettre en oeuvre pour étudier l'activité, la rentabilité et le financement de l'entreprise L'analyse financière est l'évaluation méthodique des performances économiques et financières d'une entreprise à partir de ses états financiers, afin d'en comprendre la santé financière, les forces, les faiblesses et les perspectives de développement. L'ouvrage aborde l'analyse de l'activité et du risque d'exploitation, l'analyse fonctionnelle de la structure financière, l'analyse patrimoniale de la structure financière ? ; il présente le tableau de financement et les éléments prévisionnels. Points forts - Intègre le PCG 2025 conforme aux règlements de l'ANC (arrêté du 26/12/2023 portant homologation) - L'ensemble des connaissances (le SAVOIR) nécessaires à l'étudiant en gestion - De nombreux exemples et applications corrigées pour permettre d'acquérir la pratique (le SAVOIR-FAIRE) - Cet ouvrage peut être utilement complété par l'ouvrage d'Exercices corrigés d'Analyse financière des mêmes auteurs dans la même collection

Par Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Comptabilité générale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Analyse financière par Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Commenter ce livre

 

Analyse financière

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Paru le 12/08/2025

252 pages

Gualino Editeur

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297286633
9782297286633
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.