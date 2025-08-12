Le quotidien dans un MC, ce mode de vie controversée, Scarlett le connaît parfaitement. Elle y est née et y a grandi. Malgré sa réussite professionnelle, il lui manque quelqu'un dans son quotidien. Un soir, elle a cru, enfin atteindre son rêve, mais des non-dits et des malentendus lui ont fait comprendre son erreur. A partir de ce moment-là, Scarlett décide de vivre pour elle et de faire passer son plaisir en premier. Mais le danger est présent et cela va l'obliger à accorder sa confiance aux Devil's Wolf et à cet homme qui l'a tant blessée. Va-t-elle baisser sa garde ? Vont-ils réussir à mettre leurs problèmes de côté afin d'assurer sa sécurité et celle du club ? Pourront-ils se comprendre et définir ce lien indéfectible qu'il y a entre eux ? Une série d'évènements vont les contraindre à se poser les bonnes questions sur leur avenir commun afin d'obtenir ce bonheur qui leur manque tant.