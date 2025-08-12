Activités graphiques et artistiques MS-GS

Cet ouvrage est destiné aux enseignant. e. s de Moyenne et Grande Sections (MS/GS) en école ordinaire ou en Institut Médico-Educatif (IME), en Unité d'Enseignement Maternelle Autisme (UEMA), à l'hôpital ainsi qu'à tous les enfants qui suivent les cours de chez eux ou d'ailleurs, en Instruction dans la Famille (IEF) mais aussi à tous les parents qui pratiquent la coéducation. L'ouvrage se divise en 3 parties. Il a été pensé et réfléchi afin de permettre une progression tout en douceur dans l'acquisition des différentes notions de graphisme. Première partie : Découvrir/ Tâtonner - Graphisme : 5 étapes pour une approche sensorielle avec une liste d'idées afin de découvrir le graphisme de manière sensorielle. - Des graphismes dans l'environnement pour construire un répertoire commun issu d'éléments réels du monde : 28 vignettes photos proposent un travail de tri des différents types de graphismes et de langage oral. Seconde partie : S'entraîner / Consolider Cette partie est conçue pour être utilisée quand l'enfant aura compris et réitéré plusieurs fois le geste avec différents matériaux/outils. Elle propose des scènes réalistes de vie afin de donner du sens : le graphisme est partout autour de nous ! A travers ces 10 fiches (une pour chaque graphisme abordé), l'enfant va s'entraîner, ses gestes vont s'affiner et gagner en précision. Troisième partie : Réinvestir/ Perfectionner Cette partie propose 40 activités utilisant les techniques d'arts plastiques avec 4 activités par type de graphisme : lignes verticales, lignes horizontales, quadrillages, lignes obliques, lignes brisées, cercles, spirales, boucles, arceaux - étrécies et lignes ondulées. Chaque activité propose des variantes de difficultés et des idées d'adaptation à votre thématique en cours, vos envies ou au matériel disponible. Ces activités peu complexes nécessitent un matériel couramment utilisé et relativement connu.